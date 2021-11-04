محمد بن مسعود - الدمام - تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال اقتحم مستوطنون يهود اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسًا علنية بمحيطه الشرقي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مستوطنين برفقة ما تسمى بجمعية “نساء من أجل الهيكل”، اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات في باحاته، كما أدوا طقوسًا “تلمودية” بالمنطقة الشرقية منه. 04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443 05:47 PM تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال مجموعات من المستوطنين تقتحم “الأقصى” مجموعات من المستوطنين تقتحم “الأقصى” اقتحم مستوطنون يهود اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسًا علنية بمحيطه الشرقي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مستوطنين برفقة ما تسمى بجمعية “نساء من أجل الهيكل”، اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات في باحاته، كما أدوا طقوسًا “تلمودية” بالمنطقة الشرقية منه. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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