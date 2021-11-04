قناة السويس ترفع رسوم المرور لجميع السفن بنسبة 6% بدءًا من فبراير

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم “الخميس”، عن زيادة رسوم المرور لجميع السفن بنسبة 6 في المئة اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال.
وذكر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في بيان نشر على موقع الهيئة، أن قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس تخضع لدراسات تراعي متغيرات سوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة العالمية.
وأضاف أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات تبلغ 5.9 و4.9 في المئة في عامَي 2021 و2022 على الترتيب، كما يتوقع كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية استمرار نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7 و4.7 في المئة على الترتيب فى عام 2022.
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443 05:37 PM
استثناء المراكب السياحية وناقلات الغاز المسالقناة السويس ترفع رسوم المرور لجميع السفن بنسبة 6% بدءًا من فبراير
أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم “الخميس”، عن زيادة رسوم المرور لجميع السفن بنسبة 6 في المئة اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال.
وذكر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في بيان نشر على موقع الهيئة، أن قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس تخضع لدراسات تراعي متغيرات سوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة العالمية.
وأضاف أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات تبلغ 5.9 و4.9 في المئة في عامَي 2021 و2022 على الترتيب، كما يتوقع كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية استمرار نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7 و4.7 في المئة على الترتيب فى عام 2022.
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