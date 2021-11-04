انخفاض في عدد الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء 46.1 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن انخفاض أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 51 حالة، فيما تم أمس الأربعاء تسجيل 54 حالة، وذلك بانخفاض قدره 3 حالات فقط، في الوقت الذي تم فيه إعطاء اكثر من 46 مليون جرعة لقاح كورونا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل حالة وفاة واحدة، و32 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (46152345) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

كان وزير الصحة، فهد الجلاجل، أعلن أمس الأربعاء، وصول المملكة إلى نسبة 70 بالمائة من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا، مؤكدًا أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

فيما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق، أنه لا يوجد تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية، حتى ولو أُخذ اللقاحان في يوم واحد.

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