أخبار السعودية اليوم.. القبض على مواطن أتلف مرافق بمكة.. وطريق سعودي في موسوعة «جينيس»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على متهم أتلف مرافق عامة وكذلك توقيف مقيم سرق 8 مركبات، فيما أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إطلاق خدمات جديدة للمواطنين والمقيمين عبر منصة أبشر، وإلى التفاصيل:

تكريم شهداء الواجب بالحرس الوطني

تنفيذًا للأمر الملكي الكريم، ونيابةً عن الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، قام اللواء الركن نايف بن ماجد رئيس الجهاز العسكري المكلف، بتسليم عدد من أسر شهداء الواجب من منسوبي الوزارة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

القبض على مواطن أتلف مرافق عامة بمكة

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، من القبض على مواطن لإتلافه مرافق عامة بمحافظة الخرمة، وأوضح «سناب الداخلية»، أنه جرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

استرداد 8 مركبات مسروقة بجدة وتوقيف الجاني

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بإن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من استرداد 8 مركبات مسروقة، والقبض على سارقها، وهو مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، وأشار إلى أنّه جرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

«هدف» يدعو العاطلين الاستفادة من دعم «حافز»

حث صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الباحثين عن عمل ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، الاستفادة من الدعم المقدم من الصندوق عبر برنامج «حافر صعوبة الحصول على عمل».

إحباط محاولة تهريب 825 كيلو من «القات»

أحبط حرس الحدود بمنطقة جازان، محاولة تهريب مخدر القات داخل إحدى سيارات نقل المياه، عرض الحساب الرسمي لقوات حرس الحدود على موقع تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظة إحباط محاولة تهريب (825) كيلوجرامًا من القات المخدر بحوزة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

إنقاذ 3 أطفال حاصرتهم النيران بجدة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة جدة، من إنقاذ ثلاثة أطفال احتجزتهم النيران داخل إحدى الشقق السكنية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

رقم قياسي سعودي بأطول طريق مستقيم بالعالم

يوجد أطول طريق مستقيم في العالم بالمملكة، وتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو بطول 240 كيلو مترًا، وأوضح تقرير لبرنامج «صباح السعودية» المذاع على قناة السعودية، أن الطريق لا توجد به انحناءات، ويطلق عليه اسم الطريق العاشر، ويخترق الصحراء بين مدينة حرض بمحافظة الأحساء، وصولًا إلى البطحاء على الحدود مع الإمارات.

«النقل»: هذا موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الأجرة

أعلنت الهيئة العامة للنقل، وبالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، عن تطبيق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام على سيارات الأجرة، في ١ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م، وذلك في مدينة الرياض كمرحلة أولى.

«الطيران» يذكر المسافرين بإجراء مهم

جددت هيئة الطيران المدني، التذكير، بضرورة تقديم المسافرين القادمين للمملكة من غير السعوديين، فحص (PCR) قبل صعودهم للطائرة.

«الجوازات» تحث المقيمين لتسجيل بصمة أسرهم

جددت المديرية العامة للجوازات تذكير المقيمين في المملكة بأهمية تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) لكافة أفراد الأسرة بدايةً من عمر 6 سنوات؛ باعتبارها متطلبًا أساسيًّا لإتمام الإجراءات.

الجوازات تطلق 4 خدمات عبر منصة أبشر

أطلقت المديرية العامة للجوازات (4) خدمات جديدة للمواطنين والمقيمين عبر منصة أبشر في ملتقي أبشر السابع .

الأرصاد توجِّه تنبيهًا بأمطار رعدية

وجَّه المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تستمر حتى ساعات المساء، على مناطق عسير والباحة وجازان.

اقرأ أيضًا :

«أخبار السعودية».. ترقب لأسعار البنزين.. وثبات رواتب الموظفين بعد التخصيص

أخبار السعودية اليوم.. إعفاء مسؤولين بالصحة.. و3 مناطق تتصدر إصابات كورونا