النقل العام تعلن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة.. والبداية بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للنقل، وبالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، عن تطبيق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام على سيارات الأجرة، في ١ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م، وذلك في مدينة الرياض كمرحلة أولى.

وأوضحت الهيئة في بيان لها –عبر تويتر- أن منظومة الرصد الآلي للمخالفات تسعى إلى التحقق من نظامية المركبات وعمرها التشغيلي والتأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آليا.

وكذلك التحقق من الاشتراطات النظامية واشتراطات السلامة والوصول آليا إلى البيانات المطلوبة، مما يمكن استمرارية خدمة النقل وحركة السير دون تعطيل.

وأشارت هيئة النقل العام، إلى أنه سيتم تطبيق هذا المشروع على سيارات الأجرة كمرحلة أولى، ثم سيتم التوسع به ليشمل الحافلات والشاحنات، وذلك ابتداء من 5 ديسمبر 2021م، بمدينة الرياض.

وأضافت أن المخالفات التي سيتم رصدها في المرحلة الأولى، تشمل التالي: تشغيل السيارة أو ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية، وعدم الحصول على بطاقة تشغيل السيارة أو السائق، والعمل في النشاط ببطاقة تشغيل ملغية.

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