الصحة: تسجيل 45 إصابة و32 حالة تعاف من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548805 حالات.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 32 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537722 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8800 حالة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى ( 46152345 ) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

كان وزير الصحة، فهد الجلاجل، أعلن أمس الأربعاء، وصول المملكة إلى نسبة 70 بالمائة من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا، مؤكدا أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

وقال وزير الصحة في رسالة إلى المواطنين والمقيمين: قبل أشهر، كنا نراقب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، إلا أننا نراقب اليوم انخفاضها بكل سرور، بفضل الوعي بالإجراءات الاحترازية ورفع عدد المحصنين.

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