عالم فيروسات يوضح أهمية اللقاح السعودي ضد «كورونا-ميرس»

الرياض - محمد عبدالله - قال عالم الفيروسات، مدير وحدة تطوير اللقاحات في كيمارك، أستاذ زائر بجامعة أكسفورد، د. نايف بن خلف، إن النتائج السريرية للقاح السعودي ضد فيروس (كورونا-ميرس)، تستهدف مرضا مستوطنا بالمملكة، وهو واحد من ثلاثة لقاحات تحت التطوير بالعالم.

وأوضح عالم الفيروسات –عبر تويتر- أن البحث الطبي المنشور اليوم الخميس، والذي قام به فريق من مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) عن لقاح (كورونا-ميرس)، تكمن اهميته في أنه أول دراسة سريرية للقاحات على أصحاء (المرحلة الاولى) مما يفتح افاق لتطوير اللقاحات في المملكة.

وأضاف أنه يستهدف مرضا مستوطنا بشكل رئيسي في المملكة (كورونا-ميرس). وان هذا اللقاح هو احد ٣ لقاحات تحت التطوير في العالم.

كان مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، أعلن اليوم عن نشر نتائج الدراسة السريرية ذات المرحلة الأولى للقاح ضد فيروس (كورونا ميرس)، والذي تمَّ تطويره مع جامعة أكسفورد.

وذكر مركز كيمارك أنه تم نشر نتائج الدراسة السريرية ذات المرحلة الأولى للقاح ضد فيروس (كورونا ميرس) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وتعتبر أول دراسة سريرية من المرحلة الأولى في السعودية، والتي أظهرت مأمونية اللقاح.

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