5 خطوات للتنفيذ.. «التأمينات» توضح كيفية إصدار شهادة التزام بنكي لعملائها

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كيفية قيام عملائها بإصدار شهادة التزام بنكي في 5 خطوات بسيطة وعبر خدماتها الإلكترونية.

وشاركت المؤسسة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، بينّت فيها خطوات الاستفادة من الخدمة.

إصدار شهادة إلتزام بنكي

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لعملائها الاستفادة من خدمة إصدار شهادة التزام بنكي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على حساب المشترك من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمكن تنفيذ هذه الخطوة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- اختيار أيقونة تفاصيل البنك

اختيار أيقونة التقديم على التزام بنكي

الموافقة على الإقرار وإرسال الطلب

سيصل رمز للتأكيد على الجوال المسجل بأبشر

لإصدار شهادة الالتزام

اختيار أيقونة الشهادات ثم شهادة التزام تحويل المستحقات

وأشارت مؤسسة التأمينات، إلى الفئات المستفيدة من خدمة إصدار شهادة التزام بنكي من عملاء المؤسسة هم فئة المتقاعدين.

تعديل بيانات الحساب البنكي

ومن جهة أخرى، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمتقاعد تعديل بيانات الحساب البنكي من منزله، إلكترونيًا.

وحددت «التأمينات الاجتماعية»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، خطوات تنفيذ الخدمة، كالتالي:

- الدخول على حساب المشترك في موقع التأمينات.

- اختيار الملف الشخصي.

- اختيار تعديل بيانات العنوان أو الحساب البنكي.

- التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.

وبينّت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أنه للاستفادة من هذه الخدمة يتطلب توافر نموذج عمليات التعويضات وصورة الهوية الوطنية لتعديل بيانات الحساب البنكي.

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