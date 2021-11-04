سلطان القحطاني متحدثًا رسميًا ومديرًا عامًا للتواصل والعلاقات العامة في برنامج الإسكان

الرياض - محمد عبدالله - أصدر برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 - قرارًا بتعيين الأستاذ سلطان بن محمد القحطاني متحدثًا رسميًا باسم البرنامج ومديرًا عامًا للتواصل والعلاقات العامة.

وجاء هذا القرار بهدف رفع الوعي وتعزيز التواصل بين البرنامج والمستفيدين، ويعد القحطاني كفاءة وطنية عالية شغل منذ انطلاقته المهنية في عام 2007 العديد من المناصب القيادية والإشرافية والتي بدأت في جائزة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهوبين وتنقل بين العديد من الشركات والجهات الحكومية وكان آخرها برنامج حساب المواطن حيث عمل هناك متحدثًا رسميًا ومديرًا عامًا للتواصل إلى أن انتقل لبرنامج الإسكان أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 والذي يهدف إلى رفع نسبة التملك بين المواطنين.

يذكر أن برنامج الإسكان انطلق في عام 2018 بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول.

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