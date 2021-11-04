«برنامج إعمار اليمن» يوضح دور المنحة النفطية السعودية في الحد من أزمة الكهرباء

الرياض - محمد عبدالله - قال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إن منحة المشتقات البترولية السعودية نقطة تحول واعدة لتحفيز الاقتصاد في المحافظات اليمنية، وأن المملكة تدرك حجم ازمة الكهرباء بالمحافظات اليمنية.

وأوضح البرنامج –عبر تويتر- من خلال فيديو، أن المملكة سعت من خلال منحة المشتقات النفطية بمبلغ 422 مليون دولار، إلى تشغيل اكثر من 80 محطة كهربائية في محافظات اليمن. والمساهمة في استقرار توليد الكهرباء خاصة في شهور الصيف.

وزيادة ساعات العمل في المحلات التجارية، ما انعكس إيجابيًّا على تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتخفيض تكاليف شراء المشتقات النفطية على الحكومة، وزيادة الوظائف، والمساهمة في رفع الطاقة الإنتاجية بمحطات الكهرباء الى 40 بالمائة.

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