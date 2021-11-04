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«الطيران المدني» يذكر المسافرين غير السعوديين بإجراء مهم قبل القدوم للمملكة

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الرياض - محمد عبدالله - جددت هيئة الطيران المدني، التذكير، بضرورة تقديم المسافرين القادمين للمملكة من غير السعوديين، فحص (PCR) قبل صعودهم للطائرة.

ووجهت الهيئة –عبر تويتر- نصائح للمسافرين غير المواطنين القادمين إلى المملكة، بأنه يجب على المسافر الالتزام بتقديم فحص (PCR) قبل الصعود للطائرة المغادرة إلى .

وأوضحت أن عينة الفحص يجب أن تكون قد أخذت قبل 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة، وصادرة من إحدى المراكز المعتمدة في الدول القادمين منها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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