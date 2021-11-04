«الطيران المدني» يذكر المسافرين غير السعوديين بإجراء مهم قبل القدوم للمملكة

الرياض - محمد عبدالله - جددت هيئة الطيران المدني، التذكير، بضرورة تقديم المسافرين القادمين للمملكة من غير السعوديين، فحص (PCR) قبل صعودهم للطائرة.

ووجهت الهيئة –عبر تويتر- نصائح للمسافرين غير المواطنين القادمين إلى المملكة، بأنه يجب على المسافر الالتزام بتقديم فحص (PCR) قبل الصعود للطائرة المغادرة إلى السعودية.

وأوضحت أن عينة الفحص يجب أن تكون قد أخذت قبل 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة، وصادرة من إحدى المراكز المعتمدة في الدول القادمين منها.

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