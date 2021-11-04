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الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد منظومة الخدمات في المسجد النبوي

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الرياض - محمد عبدالله - تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، سير الأعمال في الروضة الشريفة, والمسجد النبوي وساحاته والتوسعات بالمسجد النبوي؛ وذلك للتأكد من جاهزية واكتمال الخدمات في جميع المواقع بالمسجد النبوي ومرافقه.

وأشرف على الخدمات التي تفدمها إدارة السقيا لتوفير ماء زمزم لقاصدي المسجد النبوي، والخدمات التي تقدمها إدارة شؤون المصاحف في المسجد النبوي، والتأكد من مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة زائري مسجد - رسول الله صلى الله عليه وسلم -.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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