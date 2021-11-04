فرنسا تدعو للتهدئة وتحييد لبنان عن مشاكل المنطقة في ظل أزمته مع دول خليجية

دعت فرنسا، اليوم الخميس، الأطراف الإقليمية والمسؤولين في لبنان إلى التهدئة والحوار وضرورة تحييد بيروت عن الأزمات في المنطقة.

باريس - سبوتنيك. جاء ذلك في ظل توترات دبلوماسية بين لبنان ودول خليجية، على رأسها السعودية في أعقاب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني حول حرب اليمن.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، في بيان: "فرنسا تدعو جميع الأطراف الإقليميين والمسؤولين اللبنانيين إلى تفضيل التهدئة والحوار لمصلحة الشعب اللبناني واستقرار لبنان".

وتابعت "فرنسا تعتبر أن تحييد لبنان عن الأزمات في المنطقة أمر ضروري"، مضيفة "شركاء لبنان الإقليميين يجب أن يرافقوه في جهود الإصلاح والخروج من الأزمة".

وكانت قد اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، قبل توليه مهام منصبه كوزير، والتي اعتبر خلالها أن "جماعة "أنصار الله" تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

ويشار إلى أن الأمر الذي فاقم الأزمة أكثر، كان رفض جورج قرداحي الاعتذار، مشددا على أنه كان ليعتذر عن تصريحاته، في حال كان أدلى بها بعد تعيينه كوزير.

وعقب تصريحات قرداحي استدعت السعودية سفيرها لدى بيروت، وأمهلت السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ثم لحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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