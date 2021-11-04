موهبة و هواوي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية وتطوير المهارات الرقمية للشباب

وقعت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة، بهدف التعاون في مجال تنمية وتطوير المهارات الرقمية للشباب من طلاب "موهبة"، وبناء قدرات مدربي برامج موهبة وإمدادهم بالمهارات التقنية اللازمة، لسد الفجوة في المجالات التقنية، بحضور معالي الأمين العام لموهبة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، ونائب الرئيس الدولي لشركة هواوي تكنولوجيز هو تاو، ونائب الأمين العام للتواصل المؤسسي وتطوير الأعمال الدكتور نزيه العثماني، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية ستيفن ليو وذلك بمقر المؤسسة في الرياض.

وتتضمن المذكرة تعاون الطرفين في برنامج أكاديمية هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات الذي يهدف إلى سد الفجوة في إيجاد المواهب في المجالات التقنية، من خلال تدريب الطلاب الذين ترشحهم "موهبة" على التقنيات المتقدمة والناشئة، ورعاية الطلبة الموهوبين في المجالات التقنية، ومنح المؤسسة صلاحية الدخول إلى منصة هواوي الافتراضية للمواهب ومواردها التعليمية المطلوبة.

كما يشمل التعاون اختيار "موهبة" دورتين تدريبيتين من هواوي لنيل شهادة احترافية معتمدة من هواوي في تقنية المعلومات والاتصالات (HCIA)‏ لتقديمهما في إطار برنامج أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، وهي الدورات التي تتيح فهما شاملا لتقنيات الشبكات العامة، والقدرة على تصميمها وتنفيذها.

ووفق مذكرة التفاهم ستقوم شركة هواوي بتدريب أعضاء من هيئة التدريس في الجامعات والمؤهلين في مؤسسة "موهبة" على برنامجَي شهادة مستوى شهادة الشبكات الاحترافية HCIA في تقنية المعلومات والاتصالات، بجانب تفويض هواوي لمؤسسة "موهبة" لاستخدام أدواتها المتاحة الخاصة ببرامج المحاكاة أثناء تعلم طلاب أكاديمية تقنية المعلومات والاتصالات التابعة لمؤسسة "موهبة".

وتشمل مجالات التعاون ترشيح طلبة رابطة موهبة لبرنامج هواوي لقادة المستقبل وتوفير فرص للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات للحصول على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة ثلاثة أشهر قبل تعيينهم لدى هواوي.

وفي إطار مذكرة التفاهم ستطلق شركة هواوي مسابقتها العالمية للمواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لطلاب رابطة موهبة من الحاصلين الدبلوم والبكالوريوس وما بعد التخرج، لإظهار موهبتهم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية كجزء من منصة منافسات هواوي.

كما تتضمن مجالات التعاون تنفيذ حملات توعوية لرفع مستوى الوعي بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز التسجيل في مسابقة هواوي الرقمية، وإطلاق برامج توعوية موجهة لطلبة موهبة.