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ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط (13) آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية والسورية والسودانية والباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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