أحمد السيد في ذمة الله

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بريطانيا أول دولة توافق على عقار Molnupiravir لكورونا
أعلنت بريطانيا اليوم، أنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار «Molnupiravir» المضاد لكورونا، من إنتاج مختبرات ميرك الأمريكية الذي...
موهبة و هواوي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية وتطوير المهارات الرقمية للشباب
وقعت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة،...
ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.وأوضح...
الحكم لصالح 23 فتاة معضولة وإصدار الأحكام خلال 30 يوما
كشفت مجموعة من الأحكام القضائية في دعاوى عضل، صادرة خلال الأشهر الـ4 الماضية في مختلف مناطق المملكة، إنصاف القضاء لـ23 معضولة، والتي...
إطلاق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر المدينة المنورة وحائل وتبوك
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الرابعة من خدمة التجوال المحلي التي ستغطي 3142 قرية وهجرة بمناطق المدينة المنورة...
استرداد 8 مركبات مسروقة بجدة والقبض على سارقها
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن...
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