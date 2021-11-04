أحمد السيد في ذمة الله

بريطانيا أول دولة توافق على عقار Molnupiravir لكورونا أعلنت بريطانيا اليوم، أنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار «Molnupiravir» المضاد لكورونا، من إنتاج مختبرات ميرك الأمريكية الذي... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 29 ربيع الأول 1443 هـ 29 ربيع الأول 1443 هـ

موهبة و هواوي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية وتطوير المهارات الرقمية للشباب وقعت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة،... أبها دوت الخليج أبها دوت الخليج 29 ربيع الأول 1443 هـ 29 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.وأوضح... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 29 ربيع الأول 1443 هـ 29 ربيع الأول 1443 هـ

الحكم لصالح 23 فتاة معضولة وإصدار الأحكام خلال 30 يوما كشفت مجموعة من الأحكام القضائية في دعاوى عضل، صادرة خلال الأشهر الـ4 الماضية في مختلف مناطق المملكة، إنصاف القضاء لـ23 معضولة، والتي... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 29 ربيع الأول 1443 هـ 29 ربيع الأول 1443 هـ

إطلاق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر المدينة المنورة وحائل وتبوك أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الرابعة من خدمة التجوال المحلي التي ستغطي 3142 قرية وهجرة بمناطق المدينة المنورة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 ربيع الأول 1443 هـ 29 ربيع الأول 1443 هـ

استرداد 8 مركبات مسروقة بجدة والقبض على سارقها صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن... مكةالمكرمة: دوت الخليج مكةالمكرمة: دوت الخليج 29 ربيع الأول 1443 هـ 29 ربيع الأول 1443 هـ

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