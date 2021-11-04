السعوديه «الهلال الأحمر» يكرم ممرضة أنقذت مصابين في حادث بمدخل مدينة صفوى

محمد بن مسعود - الدمام - كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي صباح اليوم (الخميس)، الممرضة زهراء ثابت الكاظم إحدى منسوبات مركز صحي حزم صفوى بمحافظة القطيف نظيراً لجهودها الإنسانية النبيلة التي بذلتها في إنقاذ حالات إسعافية طارئة ناتجة عن حادث مروري بمدخل مدينة صفوى مساء يوم الإثنين الماضي نتج عنه ثلاثة مصابين أحدهم كانت إصابته خطيرة، حيث تولت مهمة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية حتى وصول الفرقة الإسعافية للموقع وقدمت لهم الخدمة الطبية الإسعافية وتم نقلهم للمستشفى، حيث كان لها الدور الرئيسي بعد مشيئة الله تعالى في إنقاذ حياة المصابين. وقدم الدكتور خالد العنزي شكره وتقديره وثناءه لها على عملها البطولي والشجاع الذي ساهم في حفظ أرواح المصابين في الحادث، وتمنى لها التوفيق والسداد والمزيد من العطاء الإنساني لأفراد المجتمع في وطننا العزيز. وقدم لها شهادة شكر وتقدير من هيئة الهلال الأحمر السعودي وهدايا عينية، ووجه لها الدعوة لحضور دورة تدريبية مجانية ضمن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية.