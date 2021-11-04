أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الخميس، عن اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة متعددة الوحدات في العالم العربي.
وذكرت الوكالة في بيان نقلته “رويترز”، أن المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي، تستعد الآن للتشغيل، وهي بصدد بدء العمل لتوصيل الكهرباء النظيفة في عام 2023.
الإمارات تستكمل بناء ثالث محطات براكة للطاقة النووية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-04
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الخميس، عن اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة متعددة الوحدات في العالم العربي.
وذكرت الوكالة في بيان نقلته “رويترز”، أن المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي، تستعد الآن للتشغيل، وهي بصدد بدء العمل لتوصيل الكهرباء النظيفة في عام 2023.
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443
03:16 PM
بدء العمل لتوصيل الكهرباء في 2023
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الخميس، عن اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة متعددة الوحدات في العالم العربي.
وذكرت الوكالة في بيان نقلته “رويترز”، أن المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي، تستعد الآن للتشغيل، وهي بصدد بدء العمل لتوصيل الكهرباء النظيفة في عام 2023.
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