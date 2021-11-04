تعرّضت تلميذة في المرحلة الابتدائية لحادث دهس مفجع أثناء عبورها الطريق، عقب خروجها من المدرسة، في محافظة الديوانية بالعراق.
وحسب صحيفة “الفرات نيوز”، يظهر مقطع الفيديو، مشهداً مؤلماً للحظة دهس شاحنة تحمل أسطوانات غاز إحدى تلميذات الابتدائية أثناء عبورها للشارع المقابل للمدرسة.
وبسرعة تجمّع المارة حول الفتاة التي كانت فاقدة الوعي، والتي لم تكشف الصحيفة عن مدى إصابتها.
وقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تهوّر السائق وعدم وجود شرطي مرور أو مطب اصطناعي أمام المدرسة؛ لتفادي مثل هكذا حوادث للطلبة.
وناشد آخرون سائقي السيارات تخفيف السرعة أثناء خروج الطلاب من المدارس.
انتبهوا لأولادكم.. شاهد دهس تلميذة أمام مدرسة بالعراق
أيمن حسن الخليج 365 2021-11-04
تعرّضت تلميذة في المرحلة الابتدائية لحادث دهس مفجع أثناء عبورها الطريق، عقب خروجها من المدرسة، في محافظة الديوانية بالعراق.
وحسب صحيفة “الفرات نيوز”، يظهر مقطع الفيديو، مشهداً مؤلماً للحظة دهس شاحنة تحمل أسطوانات غاز إحدى تلميذات الابتدائية أثناء عبورها للشارع المقابل للمدرسة.
وبسرعة تجمّع المارة حول الفتاة التي كانت فاقدة الوعي، والتي لم تكشف الصحيفة عن مدى إصابتها.
وقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تهوّر السائق وعدم وجود شرطي مرور أو مطب اصطناعي أمام المدرسة؛ لتفادي مثل هكذا حوادث للطلبة.
وناشد آخرون سائقي السيارات تخفيف السرعة أثناء خروج الطلاب من المدارس.
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443
02:32 PM
سائق متهور.. ولا وجود لشرطي المرور
تعرّضت تلميذة في المرحلة الابتدائية لحادث دهس مفجع أثناء عبورها الطريق، عقب خروجها من المدرسة، في محافظة الديوانية بالعراق.
وحسب صحيفة “الفرات نيوز”، يظهر مقطع الفيديو، مشهداً مؤلماً للحظة دهس شاحنة تحمل أسطوانات غاز إحدى تلميذات الابتدائية أثناء عبورها للشارع المقابل للمدرسة.
وبسرعة تجمّع المارة حول الفتاة التي كانت فاقدة الوعي، والتي لم تكشف الصحيفة عن مدى إصابتها.
وقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تهوّر السائق وعدم وجود شرطي مرور أو مطب اصطناعي أمام المدرسة؛ لتفادي مثل هكذا حوادث للطلبة.
وناشد آخرون سائقي السيارات تخفيف السرعة أثناء خروج الطلاب من المدارس.
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