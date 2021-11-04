أمير الكويت يتسلم التقرير الأول للجنة الضوابط والشروط للعفو عن المحكومين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بدار يمامة اليوم، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم و صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.

ووفق لـ”الأنباء” ، رفع رؤساء السلطات الثلاث التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو،