أمير الكويت يتسلم التقرير الأول للجنة الضوابط والشروط للعفو عن المحكومين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بدار يمامة اليوم، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم و صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.
ووفق لـ”الأنباء” ، رفع رؤساء السلطات الثلاث التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو،
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