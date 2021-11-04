شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يتفقد منظومة الخدمات في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، سير الأعمال في الروضة الشريفة, والمسجد النبوي وساحاته والتوسعات بالمسجد النبوي؛ وذلك للتأكد من جاهزية واكتمال الخدمات في جميع المواقع بالمسجد النبوي ومرافقه.

وأشرف على الخدمات التي تفدمها إدارة السقيا لتوفير ماء زمزم لقاصدي المسجد النبوي، والخدمات التي تقدمها إدارة شؤون المصاحف في المسجد النبوي، والتأكد من مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة زائري مسجد - رسول الله صلى الله عليه وسلم -.