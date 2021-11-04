شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 22 مخالفة على قصور الأفراح والمناسبات والاستراحات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية