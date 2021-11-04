مفتي المملكة يستقبل وفداً من الطلاب المستجدين بالجامعة الإسلامية من روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - آل الشيخ حثهم على الاجتهاد وتحصيل العلوم الشرعية التي تعود على مجتمعاتهم بالنفع

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة، وفداً من الطلاب المستجدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من روسيا الاتحادية.

وقد رحب بهم وحثهم على الجد والاجتهاد وتحصيل العلوم الشرعية التي تعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع.