الهلال الأحمر بالشرقية يكرّم ممرضة أنقذت مصابين في حادث

كرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي، صباح اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021م، الممرضة زهراء ثابت الكاظم، إحدى منسوبات مركز صحي حزم صفوى بمحافظة القطيف؛ نظير جهودها الإنسانية النبيلة التي بذلتها في إنقاذ حالات إسعافية طارئة ناتجة عن حادث مروري بمدخل مدينة صفوى مساء يوم الاثنين الماضي نتج عنه ثلاثة مصابين أحدهم كانت إصابته خطيرة.
وقد تولت “زهراء” مهمة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية حتى وصول الفرقة الإسعافية للموقع وقدمت لهم الخدمة الطبية الإسعافية وتم نقلهم للمستشفى، حيث كان لها الدور الرئيس، بعد مشيئة الله تعالى، في إنقاذ حياة المصابين.
وقدم الدكتور خالد العنزي شكره وتقديره للممرضة “زهراء”؛ لعملها البطولي والشجاع والذي أسهم في حفظ أرواح المصابين في الحادث، وتمنى لها التوفيق والسداد والمزيد من العطاء الإنساني لأفراد المجتمع.
وقدم لها شهادة شكر وتقدير من هيئة الهلال الأحمر السعودي وهدايا عينية، ووجّه لها الدعوة لحضور دورة تدريبية مجانية ضمن برنامج “سفير الحياة” للإسعافات الأولية.
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443 02:58 PM
زهراء الكاظم تلقت دعوة لحضور دورة مجانية في الإسعافاتالهلال الأحمر بالشرقية يكرّم ممرضة أنقذت مصابين في حادث
كرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي، صباح اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021م، الممرضة زهراء ثابت الكاظم، إحدى منسوبات مركز صحي حزم صفوى بمحافظة القطيف؛ نظير جهودها الإنسانية النبيلة التي بذلتها في إنقاذ حالات إسعافية طارئة ناتجة عن حادث مروري بمدخل مدينة صفوى مساء يوم الاثنين الماضي نتج عنه ثلاثة مصابين أحدهم كانت إصابته خطيرة.
وقد تولت “زهراء” مهمة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية حتى وصول الفرقة الإسعافية للموقع وقدمت لهم الخدمة الطبية الإسعافية وتم نقلهم للمستشفى، حيث كان لها الدور الرئيس، بعد مشيئة الله تعالى، في إنقاذ حياة المصابين.
وقدم الدكتور خالد العنزي شكره وتقديره للممرضة “زهراء”؛ لعملها البطولي والشجاع والذي أسهم في حفظ أرواح المصابين في الحادث، وتمنى لها التوفيق والسداد والمزيد من العطاء الإنساني لأفراد المجتمع.
وقدم لها شهادة شكر وتقدير من هيئة الهلال الأحمر السعودي وهدايا عينية، ووجّه لها الدعوة لحضور دورة تدريبية مجانية ضمن برنامج “سفير الحياة” للإسعافات الأولية.
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