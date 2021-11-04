أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف المهندس مشعل الحربي رئيسا لبلدية الخبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- الشرقية:

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قرارا يقضي بتكليف المهندس مشعل بن الحميدي الحربي، رئيسا لبلدية محافظة الخبر.

من جهته رفع المهندس مشعل، خالص شكره وامتنانه لمعالي أمين المنطقة الشرقية، مؤكداً في الوقت نفسه اعتزازه بهذه الثقة التي تستوجب بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

وأكد المهندس مشعل الحربي أنه سيعمل على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد في مهامه الجديدة.