وسيط جنوب السودان: “البرهان” وافق على إطلاق سراح بعض المعتقلين

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أكد توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان، أن تم التوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه اليوم، لافتًا إلى أن “البرهان” وافق على إطلاق سراح بعض المعتقلين، جاء ذلك وفق لما ذكرته قناة “العربية”.
وفي وقت سابق، كان قد كشف توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان عن احتمالية عقد لقاء جامع اليوم يجمع رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث حل الأزمة السياسية في السودان ومناقشتها بكل وضوح.
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