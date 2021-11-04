محمد بن مسعود - الدمام - ”سيسقط الجميع”.. إعلامي سعودي يحذر من سقوط مدينة مأرب بيد الحوثيين حذر الإعلامي والمحلل السياسي السعودي، عبدالله آل هتيلة مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، من سقوط مدينة مأرب بيد مليشيا الحوثي الانقلابية. وأكد آل هتيلة على ضرورة رص الصفوف وتحرك جميع المكونات السياسية والعسكرية في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، والدفاع عن مأرب من الانقلابيين. قد يهمك ايضاً وكتب في تغريدة عبر تويتر رصدها “المشهد اليمني”: “في وقت يخوض الجيش ‎اليمني مواجهات شرسة في بعض ‎الجبهات على أطراف ‎مأرب وهو ما يتطلب رص ‎الصفوف وتوحيد ‎الجهود هل تنتظر بعض ‎القوى والمكونات اليمنية ‎المحايدة طلباً رسمياً من ‎الحكومة للمشاركة في ‎الدفاع عن بلادها ووجودها؟!!”. واختتم الإعلامي السعودي محذرا جميع القوى والمكونات اليمنية بالقول: “إذا سقطت ‎مأرب سيسقط الجميع ومخططاتهم ستنقلب عليهم”.

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