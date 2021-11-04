- 1/3
- 2/3
- 3/3
نجحت دوريات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة بضبط حركة الشاحنات على طريق الجموم وصولاً إلى كوبري بريمان بجدة؛ وذلك بالتزامها استخدام المسار الأيمن من الطريق.
“الخليج 365” وثقت جانبًا من التزام الشاحنات المسار الأيسر وعدم التجاوز على الطريق “الجموم جدة”، وذلك بفضل انتشار دوريات أمن الطرق على الطريق، وتمركز عدد منها في نقاط رئيسة.
يُذكر أن الطريق كان يشهد مخالفات سير بسبب سرعة الحافلات والشاحنات في الطريق وعدم التزامها المسار المحدد لها، خاصة حافلات شركات النقل والتي تمكنت دوريات أمن الطرق من القضاء عليها وتطبيق العقوبات على مرتكبيها.
شاهد.. كيف اختفت تجاوزات الشاحنات على طريق “الجموم جدة”؟
أحمد العبدالله الخليج 365 2021-11-04
نجحت دوريات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة بضبط حركة الشاحنات على طريق الجموم وصولاً إلى كوبري بريمان بجدة؛ وذلك بالتزامها استخدام المسار الأيمن من الطريق.
“الخليج 365” وثقت جانبًا من التزام الشاحنات المسار الأيسر وعدم التجاوز على الطريق “الجموم جدة”، وذلك بفضل انتشار دوريات أمن الطرق على الطريق، وتمركز عدد منها في نقاط رئيسة.
يُذكر أن الطريق كان يشهد مخالفات سير بسبب سرعة الحافلات والشاحنات في الطريق وعدم التزامها المسار المحدد لها، خاصة حافلات شركات النقل والتي تمكنت دوريات أمن الطرق من القضاء عليها وتطبيق العقوبات على مرتكبيها.
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443
02:37 PM
دوريات أمن الطرق انتشرت وتمركزت عند النقاط الرئيسة لضبط الحركة
نجحت دوريات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة بضبط حركة الشاحنات على طريق الجموم وصولاً إلى كوبري بريمان بجدة؛ وذلك بالتزامها استخدام المسار الأيمن من الطريق.
“الخليج 365” وثقت جانبًا من التزام الشاحنات المسار الأيسر وعدم التجاوز على الطريق “الجموم جدة”، وذلك بفضل انتشار دوريات أمن الطرق على الطريق، وتمركز عدد منها في نقاط رئيسة.
يُذكر أن الطريق كان يشهد مخالفات سير بسبب سرعة الحافلات والشاحنات في الطريق وعدم التزامها المسار المحدد لها، خاصة حافلات شركات النقل والتي تمكنت دوريات أمن الطرق من القضاء عليها وتطبيق العقوبات على مرتكبيها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كيف اختفت تجاوزات الشاحنات على طريق "الجموم جدة"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.