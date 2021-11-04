فيتنام تجري محادثات مع إيران بشأن ناقلة نفط محتجزة

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية، اليوم الخميس، أن بلادها تجري محادثات مع إيران بشأن احتجاز ناقلة نفط فيتنامية قبالة الساحل الإيراني.

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