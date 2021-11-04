الرئيس التركي يتوقع نمو اقتصاد بلاده بأكثر من 10%

محمد بن مسعود - الدمام - توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ينمو اقتصاد بلاده بما يزيد عن 10%.

وحسب وكالة الأناضول التركية، قال أردوغان: أتوقع أن يحقق اقتصادنا نموا بمعدل يفوق الـ 10%”.

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تصريحات أردوغان جاءت في كلمة له شارك بها عبر تقنية الفيديو، اليوم الخميس، في قمة مجموعة “تركواز ميديا” التركية، والتي تعقد تحت عنوان “قمة تركيا 2023”.

وأكد أردوغان أن عملية النهوض في تركيا ترتكز على “أساس زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار وتوظيف اليد العاملة”، لافتا إلى اتخاذ “التدابير اللازمة للحد من آثار التكاليف الناجمة عن التوازنات الاقتصادية المضطربة بشكل كبير جراء وباء كورونا”.

يشار إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد نموا للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.9%، مقارنة بما سجله خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك أسرع من جميع دول مجموعة العشرين باستثناء الصين التي سجلت 6.5%، ومقارنة بـ0.4% للهند، في حين انكمشت اقتصادات اليابان وأمريكا ومنطقة اليورو.

ومع ذلك، فإن النمو القوي صاحبه ضعف في قيمة العملة بنسبة 20% على مدار عام 2020، ما أبقى التضخم في أسعار المستهلكين مرتفعا طوال العام الماضي، حسبما أوردت وكالة “بلومبيرغ”، مستندة إلى بيانات حكومية.

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