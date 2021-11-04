أكدت حكومة فيتنام أنها تخوض محادثات مع الجانب الإيراني بشأن واقعة احتجاز الحرس الثوري ناقلتها Southys في خليج عمان أواخر الشهر الماضي، وذلك في أول تعليق لها على حادثة الناقلة.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفيتنامية، فام ثو هانغ، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس: “أجرت وزارة الخارجية محادثات مع سفارة إيران في هانوي، كما أجرت السفارة الفيتنامية في إيران محادثات مع السلطات الإيرانية؛ بغية التحقق من صحة المعلومات وتسوية الحادث؛ لضمان الأمن والمعاملة الإنسانية للمواطنين الفيتناميين”.
وذكرت المتحدثة أن طاقم الناقلة المحتجزة مؤلف من 26 بحاراً، وهم بصحة جيدة.
عقب احتجازها من قبل إيران.. فيتنام: بحارة الناقلة النفطية Southys في صحة جيدة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-04
أكدت حكومة فيتنام أنها تخوض محادثات مع الجانب الإيراني بشأن واقعة احتجاز الحرس الثوري ناقلتها Southys في خليج عمان أواخر الشهر الماضي، وذلك في أول تعليق لها على حادثة الناقلة.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفيتنامية، فام ثو هانغ، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس: “أجرت وزارة الخارجية محادثات مع سفارة إيران في هانوي، كما أجرت السفارة الفيتنامية في إيران محادثات مع السلطات الإيرانية؛ بغية التحقق من صحة المعلومات وتسوية الحادث؛ لضمان الأمن والمعاملة الإنسانية للمواطنين الفيتناميين”.
وذكرت المتحدثة أن طاقم الناقلة المحتجزة مؤلف من 26 بحاراً، وهم بصحة جيدة.
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443
12:25 PM
أجرت محادثات مع سفارة طهران في هانوي بغية التحقق من المعلومات وتسوية الحادث
أكدت حكومة فيتنام أنها تخوض محادثات مع الجانب الإيراني بشأن واقعة احتجاز الحرس الثوري ناقلتها Southys في خليج عمان أواخر الشهر الماضي، وذلك في أول تعليق لها على حادثة الناقلة.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفيتنامية، فام ثو هانغ، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس: “أجرت وزارة الخارجية محادثات مع سفارة إيران في هانوي، كما أجرت السفارة الفيتنامية في إيران محادثات مع السلطات الإيرانية؛ بغية التحقق من صحة المعلومات وتسوية الحادث؛ لضمان الأمن والمعاملة الإنسانية للمواطنين الفيتناميين”.
وذكرت المتحدثة أن طاقم الناقلة المحتجزة مؤلف من 26 بحاراً، وهم بصحة جيدة.
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