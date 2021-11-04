دعماً للسعوديين.. فرص عمل بـ”مهرجان المؤسس للإبل” والتسجيل من هنا

أعلنت إدارة نادي الإبل، عن توفّر فرص عمل وظيفية مؤقتة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة؛ مشيرةً إلى أن ذلك يأتي دعماً للكفاءات السعودية.
وأوضحت أن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء 10 نوفمبر الجاري، ودعت الراغبين بالتقدم للوظائف المؤقتة التسجيل من خلال الرابط الآتى: https://career.camelclub.gov.sa/#!/
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443 12:45 PM
إعلان لنادي الإبل ودعوة للتقديم.. وآخر موعد الأربعاء 10 نوفمبر الجاريدعماً للسعوديين.. فرص عمل بـ”مهرجان المؤسس للإبل” والتسجيل من هنا
أعلنت إدارة نادي الإبل، عن توفّر فرص عمل وظيفية مؤقتة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة؛ مشيرةً إلى أن ذلك يأتي دعماً للكفاءات السعودية.
وأوضحت أن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء 10 نوفمبر الجاري، ودعت الراغبين بالتقدم للوظائف المؤقتة التسجيل من خلال الرابط الآتى: https://career.camelclub.gov.sa/#!/
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