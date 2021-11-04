دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، إلى المسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى، والمتبقي عليها 30 يومًا؛ حيث ستدخل حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021م.
وأوضحت الهيئة أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر، عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها.
كما تتضمن المتطلبات التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، إضافة إلى التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.
وأكدت “الزكاة والضريبة والجمارك” أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاعُ على القائمة الاسترشادية غير الملزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية، التي نشرت سابقًا في الموقع الإلكتروني للهيئة؛ وذلك من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدةً أنه لا يُفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم؛ وإنما يُعد المكلف نظاميًّا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية “فاتورة”؛ وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@zatca_Care” أو من خلال البريد الإلكتروني “[email protected]”، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa“.
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443 12:44 PM
دعت المكلفين للمسارعة للاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى“الزكاة والضريبة والجمارك”: 30 يومًا متبقية على تطبيق الفوترة الإلكترونية
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، إلى المسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى، والمتبقي عليها 30 يومًا؛ حيث ستدخل حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021م.
وأوضحت الهيئة أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر، عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها.
كما تتضمن المتطلبات التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، إضافة إلى التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.
وأكدت “الزكاة والضريبة والجمارك” أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاعُ على القائمة الاسترشادية غير الملزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية، التي نشرت سابقًا في الموقع الإلكتروني للهيئة؛ وذلك من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدةً أنه لا يُفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم؛ وإنما يُعد المكلف نظاميًّا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية “فاتورة”؛ وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@zatca_Care” أو من خلال البريد الإلكتروني “[email protected]”، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa“.
كانت هذه تفاصيل خبر "الزكاة والضريبة والجمارك": 30 يومًا متبقية على تطبيق الفوترة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.