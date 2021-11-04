اخبار الخليج – الأوقاف الجعفرية: تسهيل إجراءات صرف أموال التبرعات لبناء دور العبادة ورعايتها

محمد بن مسعود - الدمام - صرح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح أنه بناءً على التنسيق والتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في خدمة دور العبادة من المساجد والمآتم ورعايتها، تم إقرار إعادة هندسة إجراءات جمع المال للأغراض الدينية وفق القوانين والأنظمة المرعية في المملكة.

وفي هذا الإطار، رفع رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية يوسف بن صالح الصالح خالص التقدير والامتنان إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على توجيهاته الكريمة باعتماد الإجراءات الجديدة والحث على تسريع إنجاز المعاملات، فيما أكد الدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعي الوزارة لإيجاد بيئة داعمة ومحفزة للعمل الخيري وجمع المال للأغراض الدينية في إطار رسمي ومُنظم يتسم بالوضوح والشفافية والمسؤولية والمشروعية بما يحقق أقصى معدلات الجودة في الشراكة مع المجتمع.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس السيد محمد جعفر الحسيني أنّ الفترة الأخيرة شهدت تواصلاً مستمراً وتنسيقياً أوسع بين إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، وتنفيذاً للتوجيهات الدائمة لمعالي وزير العدل والشؤون الأوقاف والتعاون البناء من سعادة الدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية عقد اجتماع تنسيقي مشترك مع مكتب جمع المال للأغراض الدينية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين ووضع آلية دائمة للتواصل المباشر بما يحقق الأهداف المرجوة للقرار وهو تسهيل الإجراءات وعرضها للجمهور والمعنيين بشكل واضح وفقاً للمراحل الزمنية.