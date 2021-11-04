السعودية | الكلية التقنية بأبها تنفذ ابتكارًا لتتبع الطلبة عند الالتحاق بالمدارس

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكلية التقنية بأبها تنفذ ابتكارًا لتتبع الطلبة عند الالتحاق بالمدارس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

نفذت الكلية التقنية بأبها ممثلة في مركز الموهوبين والابتكارات بالكلية من ابتكار تصميم ابتكارا لتتبع الطلبة عند الإلتحاق بالمدارس.

كما نفذ الابتكار مجموعة من متدربي الكلية بإشراف مباشر من الدكتور عبد الحق الفرشيشي مدير مركز الموهوبين التقنيين وعضو هيئة التدريب بقسم التقنية الكهربائية بالكلية.

وأوضح”الفرشيشي” أن فكرة المشروع تتمثل في تصميم نظام كامل يتبع الطلبة من وقت خروجهم من منازلهم للدراسة إلى وقت عودتهم من المدارس، موضحًا أن المشروع ينقسم إلى جزئين مهمين:

الجزء الأول: نظام امن تتبع الحافلة المدرسية حيث قمنا بتركيب أجهزة الكترونية عند الباب المخصص للصعود و كذلك عند الباب المخصص للنزول من الحافلة، تمكننا هذه الأجهزة من التعرف على الطلبة الراغبين في الحافلة المدرسية من خلال تقنيات مختلفة سواء بطاقات RFID خاصة بطلبة كل مدرسة و مرتبطة بنظام المدرسة أو من خلال التعرف في حالة فقدان البطاقة من خلال تقنيات البصمة أو بصمة الوجه و بمجرد مرور الطالب من باب الصعود أو النزول يقوم الجهاز بالتعرف على بياناته و يقوم بإرسال إشعار على تطبيق صمم للعمل على الأجهزة الذكية يمكن ولي الأمر من الدخول على هذا التطبيق و استلام إشعار الركوب أو النزول من الحافلة للطالب.

وتم استعمال تقنيات مختلفة في هذا الجزء لربط الحافلة بالإنترنت فتصبح جزء من انترنت الأشياء Internet of Thing Iot وبالتالي سهولة تتبع مسارها سواء من الأولياء للاطمئنان على أبنائهم أو من خلال إدارة المؤسسة التربوية لتتبع مسار الحافلة المدرسية.

الجزء الثاني وهو نظام تحضير أمن في المدارس و يعتمد هذا النظام على تقنية RFID حيث تقوم إدارة المدرسة بتوزيع بطاقات خاصة بالطلبة تمكنهم عند العبور من البوابة الذكية في المدرسة من تسجيل الدخول آليا في نظام المدرسة وكذلك تمكن من تسجيل حضور المتدربين في مختلف الفصول حيث بمجرد المرور من بوابة القاعة الدراسية يسجل الطالب في نظام التحضير للمحاضرة.

و من ناحية ثانية وقع تصميم جهاز ثاني يضمن التواصل بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة حيث عند دخول أو خروج الطالب ترسل ليا رسالة نصية لولي أمره تعلمه بدخول أو خروج ابنه أو ابنته من المدرسة كذلك تمكن هذه الأجهزة الإلكترونية من تنبيه المتغيبين عن الفصول الدراسية من خلال إرسال رسالة تنبيهية لولي أمره تعلم بتخلف ابنه عن المحاضرة.

ويعتبر هذا النظام حل آمن وقابل للتنفيذ لتسهيل عملية تنقل الطلبة للمدارس بطريقة سهلة وتربط أنظمة المدارس وأولياء الأمور لإرسال التنبيهات اللازمة حتى يكون الولي على علم بكل تفاصيل التحاق ابنه بالمؤسسة التربوية.

من جانبه أكد عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان أن هذه الابتكارات جاءت ثمرة للدعم الكبير الذي تلقاه الكلية من حكومتنا الرشيدة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعلى رأسهم معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد، موضحا أن الكلية تسعى جاهدا للمشاركة في الخدمة المجتمعية وذلك من خلال هذه الابتكارات التي سيكون لها أثرها الإيجابي في المجتمع، مثمنا لمركز الموهوبين بالكلية هذه الجهود المبذولة في مجال الإبتكارات الأعمال التي تخدم كافة شرائح المجتمع بالمملكة.