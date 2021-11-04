شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية «المسفلة»: إغلاق ومخالفة مطعم عثر بداخله على «حشرات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية جولات رقابية على المنشآت الغذائية في نطاقها الإشرافي؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين، وأسفرت الحملة عن إغلاق مطعم مخالف.

وأوضحت البلدية، أن مراقبين أثناء جولاتهم الميدانية تمكنوا من ضبط المطعم المخالف، حيث لُوحظ تدنِّي مستوى النظافة، وتهالك المواد المستخدمة، وعُثِر على حشرات بداخل المطعم، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مؤكدة أن المطعم لم يلتزم بالإجراءات والاشتراطات الصحية ويفتقر إلى وسائل السلامة.

واصلت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في سوق النكاسة العشوائي، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية. وأسفرت الحملة عن مصادرة 300 كجم من الأسماك، و250 كجم من الخضروات المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى مصادرة 10 عبوات مياه زمزم معروضة من قبل الباعة الجائلين المخالفين، ومخزنة بطرق غير سليمة ومخالفة لاشتراطات النقل، وأُتلِفت جميع المصادرات في نفس الموقع، وطُبِّقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكدت الأمانة سعيها لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية والقضاء على الظواهر السلبية المشوهة للمظهر الحضاري، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.