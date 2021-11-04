شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. أكثر من 333 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت العيادات الخارجية بمستشفيات القصيم خدماتها لـ333,624 مستفيدًا, وذلك خلال الربع الثالث من العام 2021م.

وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفيات القطاع الحكومي 308,717 مراجعًا، وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفيات القطاع الخاص 24,907 مراجعين.

وأوضحت صحة القصيم أن العيادات الخارجية بمستشفيات المنطقة تستقبل المراجعين عبر عدة أقسام منها عيادات الجراحة، وعيادات العظام، وعيادات السكري، وعيادات العيون العامة، وعيادات الباطنية العامة، وعيادات النساء والولادة وغيرها.