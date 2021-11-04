بحضور قياداتها.. “صحة الطائف” تنظّم ورشة عمل عن “الارتباط الوظيفي”

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نظّمت “صحة الطائف”، صباح اليوم، ورشة عمل عن “الارتباط الوظيفي”، والتي رعاها مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني، بحضور المساعدين ومديري المستشفيات والإدارات التابعة لصحة الطائف.
وشهدت فعاليات ورشة العمل التي عُقِدت بمجمع الملك فيصل الطبي، استعراضًا لدور الموارد البشرية في تحسين أداء الموظف الحكومي، وتقديم عرض عن مشروع الارتباط الوظيفي، بجانب الورشة نقاشات متنوعة حول الارتباط الوظيفي وطرق وآليات قياسه، بالإضافة إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة والمداخلات من قبل المشاركين والحضور.
ويركز الارتباط الوظيفي على مدى ارتباط الموظفين من النواحي الفكرية والسلوكية والعاطفية في الجهات التي يعملون بها، حيث يعتبر ارتباط الموظفين هو صلب العلاقة بين جهة العمل وموظفيها.
ويعتبر الارتباط الوظيفي أحد الركائز الأساسية للارتقاء بمستوى الأداء في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية وغيرها، وهو بمثابة العلاقة والشراكة المتبادلة التي تقوم على زرع الولاء لدى الموظف وحثه على بذل قصارى جهده لتحقيق أهداف المنظمة التي ينتمي اليها باستثمار العنصر البشري من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والابتعاث والتطوير وإدارة المواهب وغيرها من العوامل التي تعود بالنفع على بيئة العمل وكسب رضا الموظف ورفع نسبة ارتباطه بجهة عمله.
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443 11:59 AM
لاستعراض دور الموارد البشرية في تحسين أداء الموظف الحكوميبحضور قياداتها.. “صحة الطائف” تنظّم ورشة عمل عن “الارتباط الوظيفي”
نظّمت “صحة الطائف”، صباح اليوم، ورشة عمل عن “الارتباط الوظيفي”، والتي رعاها مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني، بحضور المساعدين ومديري المستشفيات والإدارات التابعة لصحة الطائف.
وشهدت فعاليات ورشة العمل التي عُقِدت بمجمع الملك فيصل الطبي، استعراضًا لدور الموارد البشرية في تحسين أداء الموظف الحكومي، وتقديم عرض عن مشروع الارتباط الوظيفي، بجانب الورشة نقاشات متنوعة حول الارتباط الوظيفي وطرق وآليات قياسه، بالإضافة إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة والمداخلات من قبل المشاركين والحضور.
ويركز الارتباط الوظيفي على مدى ارتباط الموظفين من النواحي الفكرية والسلوكية والعاطفية في الجهات التي يعملون بها، حيث يعتبر ارتباط الموظفين هو صلب العلاقة بين جهة العمل وموظفيها.
ويعتبر الارتباط الوظيفي أحد الركائز الأساسية للارتقاء بمستوى الأداء في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية وغيرها، وهو بمثابة العلاقة والشراكة المتبادلة التي تقوم على زرع الولاء لدى الموظف وحثه على بذل قصارى جهده لتحقيق أهداف المنظمة التي ينتمي اليها باستثمار العنصر البشري من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والابتعاث والتطوير وإدارة المواهب وغيرها من العوامل التي تعود بالنفع على بيئة العمل وكسب رضا الموظف ورفع نسبة ارتباطه بجهة عمله.
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