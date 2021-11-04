إعلام: طيران الإمارات تبدأ تسيير رحلات يومية إلى تل أبيب في 6 ديسمبر

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وكالة “رويترز” إن شركة طيران الإمارات ستطلق رحلات يومية إلى تل أبيب اعتبارا من 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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وتابعت الوكالة، اليوم الخميس: “سيتم إطلاق رحلة يومية بين دبي وتل أبيب دون توقف، اعتبارا من يوم 6 ديسمبر”.
يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي نفتالي بينيت، افتتح قنصلية بلاده في دبي، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وأكد أنها ستكون مكانا للحياة والسياحة والحوار بين شعبين موهوبين.
ووقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في شهر سبتمبر/ أيلول 2020.
ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين البلدين إبرام العديد من الاتفاقيات، منها الاتفاق الذي يسمح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق سماء السعودية.
ففي ديسمبر 2020، تم إطلاق الرحلات التجارية من إسرائيل إلى دبي وأعلنت شركة “العال” الإسرائيلية تدشين خطوط طيران بين مطار بن غوريون ودبي.
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