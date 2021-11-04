الأراضي البيضاء: تسجيل 4 أراضٍ في الرياض والدمام بمساحة 2.3 مليون م2

محمد بن مسعود - الدمام - بعد رصد عدم تسجيلها في النظام ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بغير المطورة “الخام”

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء”، تسجيل 4 أراضٍ في مدينة الرياض وحاضرة الدمام بمساحة إجمالية 2.3 مليون م2، بعد رصد عدم تسجيلها في النظام ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بالأراضي غير المطورة “الخام” بمساحة 10 آلاف متر مربع وأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن في المدن التي طُبّق النظام فيها.

وأوضح البرنامج في بيان له، أنه يترتب على الأراضي التي ترصد وتسجل من قِبَل البرنامج -وليس من مالكها- فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي؛ وذلك في إطار استهداف البرنامج تعزيزَ المعروض العقاري للأراضي والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طُورت خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة؛ مؤكدًا أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها، كما أن جزءًا من العوائد التي فُرضت خلال المدة الماضية صُرفت لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في جميع مناطق المملكة، كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج “الأراضي البيضاء”.

وأكد البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائيًّا، أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها؛ بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن في القطاع بما يعود بالنفع على المواطنين.