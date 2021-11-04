رئيس غينيا بيساو يستقبل الوزير قطان ويبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

الرياض - محمد عبدالله - استقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسكو إمبالو، في العاصمة بيساو، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل القطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس عينيا بيساو ولحكومة وشعب غينيا بيساو الصديق، فيما حمله الرئيس عمر سيسكو تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

وعبر الرئيس عمر سيسكو عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاقٍ أرحب، بما يحقق مصالح البلدين، فيما أكد وزير الدولة استعداد المملكة التام لبذل كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما استقبل رئيس الوزراء بجمهورية غينيا بيساو، نونو جوميز نابيام، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان، والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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