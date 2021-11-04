طقس الخليج اليوم.. صحو بالإمارات وعمان وغبار في قطر ومعتدل بالبحرين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس دول الخليج العربي، اليوم الخميس، في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تشهد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان طقسًا صحوًا بشكل عام مع أجواء متغيرة أثناء ساعات اليوم خلال النهار، فيما يتوقع أن تشهد دولة قطر حالة من الطقس الترابي مصحوبًا بتدنٍّ في الرؤية، فيما تكون الأجواء معتدلة نسبيًا في مملكة البحرين وإلى التفاصيل:

طقس صحو في الإمارات

وكشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقعاته بأن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسًا رطبًا وصحوًا وغائمًا جزئيًا مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة وتميل درجات الحرارة للانخفاض.

وأوضح المركز أن طقس الخميس سيشهد تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحًا يصبح صحوًا إلى غائم جزئيًا وتظهر السحب شرقًا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفتت الأرصاد الإماراتية، في بيان حول حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين، إلى أن طقس يوم الجمعة، سيكون رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحًا خاصة غربًا يصبح صحوًا إلى غائم جزئيًا مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقًا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

طقس سلطنة عمان

وكشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني بسلطنة عمَان، أن حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر على محافظات جنوب الشرقية والوسطى.

وأضافت الأرصاد العمانية، أن السلطنة تشهد هبوب رياح على معظم المحافظات من شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وعن حالة البحر توقعت مديرية الأرصاد بسلطنة عمان، أن يكون هادئ إلى متوسط الموج على السواحل المطلة على بحر العرب ويصل إلى أقصى ارتفاع له متر ونصف المتر وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترًا وربع المتر.

طقس ضبابي في قطر

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني بدولة فطر، أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، يصبح حارا نسبيا نهارا مع بعض السحب أحيانا.. وفي البحر يصاحب الطقس غبار عالق أحيانا وبعض السحب.

وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 5 عقد في البداية، تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة .

ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق في البداية.

ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و 3 أقدام.

أجواء معتدلة في البحرين

وتوقعت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن تشهد البلاد اليوم طقس يكون بإذن الله تعالى رطبًا مع تشكل ضباب خفيف او منقطع في بعض المناطق في البداية ثم يتحول الى معتدل بوجه عام .

وأضافت الأرصاد البحرينية، أن الرياح متقلبة الاتجاه من 3 الى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة بعد الظهيرة، مشيرة إلى أن ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

وأفادت الأرصاد بمملكة البحرين، بأن درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

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