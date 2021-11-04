ضبط 28 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات

الرياض - محمد عبدالله - أسفرت حملة أمنية مشتركة عن ضبط 28 مخالف لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض.

ونفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملة أمنية مشتركة على مجمعات الاتصالات بشرق العاصمة الرياض للتأكد من مدى التزام اصحاب المنشآت بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وادت الحملة التي شاركت فيها لجنة التوطين بأمارة منطقة الرياض بكامل أعضائها من جميع الجهات المعنية لضبط 28 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل تركزت مخالفاتهم على عمل لحسابهم الخاص في أنشطة مقصورة على السعوديين وعمالة فردية غير مرخص لها بالعمل وعمالة بتأشيرات زائرين غير مصرح لهم بالعمل وعمالة على غير الكفالة.

وتم تسليم المخالفين للرفد الأمني تمهيدا لتسليمهم إلى إدارة الوافدين لترحيلهم، كما تم ضبط 10 مخالفات بحق عدد من المنشآت المخالفة لقرارات التوطين ونظام العمل.

تأتي هذه الحملات ضمن خطط الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة لتنفيذ قرارات توطين المهن وضبط مخالفين نظام الإقامة والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

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