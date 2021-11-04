الكهرباء: 5 خطوات لسداد نصف إجمالي مبلغ الفاتورة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، خطوات سداد نصف إجمالي مبلغ الفاتورة المقررة عبر تطبيق البنك.

وقالت الشركة، أن المستفيد بإمكانه سداد نصف إجمالي المبلغ أو أكثر، عبر تطبيق البنك، باختيار أيقونة «سداد فاتورة لمرة واحدة»، ثم أيقونة «الشركة السعودية للكهرباء».

وتابعت، يقوم المستفيد بعد ذلك بالنقر مرتين على أيقونة «المبلغ السابق» وإزالته، ويلي ذلك إدخال المبلغ الجديد المراد سداده.

كانت الشركة تلقت استفسارا عبر حسابها الرسمي «العناية بالمشتركين» بموقع «تويتر»، تساءل فيه أحد المستفيدين عن كيفية سداد جزء من فاتورة الكهرباء.