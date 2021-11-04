«الأرصاد» عن طقس الخميس: مستقر و4 مناطق تشهد سماء صحوا وسحبا رعدية

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركزُ الوطنيُّ للأرصادِ، في تقريرِه لطقس اليوم الخميس، أن يكون مستقرًا وسماء صحوا إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان.

ولم يستبعد تقرير المركز الوطني للأرصاد، إمكانية تكون الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر، مُشيرًا إلى استمرار درجات الحرارة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

ويشهد البحرُ الأحمر، رياحًا سطحيَّة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة الأمواج تسمح بالصيد.

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