انطلاق الموسم السادس لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية.. الخميس

الرياض - محمد عبدالله - تطلق اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية فعاليات النسخة السادسة، مساء اليوم الخميس، بإشراف هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة الرياضة.

وتضم فعاليات المهرجان هذا العام معرضًا للفنون التشكيلية، وفقرات خاصة للترفيه عن الأطفال، بالإضافة إلى بازار للمقتنيات التذكارية وقطع غيار السيارات، ومزاد للسيارات الكلاسيكية الفريدة.

ومن المقرر أن يمتد المهرجان لثلاثة أيام، وتنطلق الفعاليات في تمام الساعة الثالثة مساءً، على أن يُختتم في الثامنة من نفس اليوم.

ويشهد المهرجان الذي سيُقام في الدرعية، مشاركة 500 سيارة ضمن نسخة هذا العام، كما يتوقع أن تصل قيمة السيارات المعروضة إلى أكثر من مليار ريال سعودي.

ويفتح المهرجان أبوابه للمشاركات العالمية، وستكون هناك 4 مشاركات بارزة لإيطاليا وسويسرا، بجانب حضور كل دول الخليج، خاصة دولتي البحرين والكويت، واللتان تشاركان بشكل مكثف هذا العام.

ويتم اختيار السيارات الفائزة بالجوائز على مدار 3 أيام، من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان، التي استعانت بـ44 حكمًا لإدارة الفعاليات.

وعملت اللجنة المنظمة على توطين التحكيم في المهرجان، عقب الاكتفاء بحضور 12 حكمًا أجنبيًّا، و32 حكمًا عربيًّا وخليجيًّا وسعوديًّا، والنسبة الأعلى منهم من المملكة.

وتم تحديد آلية تقييم المشاركات على 36 فئة من فئات السيارات، سيتم توزيعها على 3 حكام، يتم احتساب تقييمهم المتوسط، لتحديد المراكز الأولى ثم توزيع باقي الدرجات حتى المركز العاشر.

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