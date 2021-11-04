- 1/2
- 2/2
نفّذت عدة جهات حكومية، جولات رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة في عدد من مناطق المملكة؛ للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة عليها، وتم ضبط ومعاينة أكثر من 64 منتجًا.
وشملت الجولات كلًّا من: (الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية)، نتج عنها 5391 زيارة مُنَفذة، ومخالفة 225 منشأة، وضبط 64684 منتجًا.
وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أسود وأبيض)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعًا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح (مطموس، ممزق، غير مقروء).
وشارك في الجولات الرقابية: (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).
“إنفوجرافيك”.. جولات رقابية على منافذ بيع الإنارة تضبط 64 ألف منتج
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-04
نفّذت عدة جهات حكومية، جولات رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة في عدد من مناطق المملكة؛ للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة عليها، وتم ضبط ومعاينة أكثر من 64 منتجًا.
وشملت الجولات كلًّا من: (الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية)، نتج عنها 5391 زيارة مُنَفذة، ومخالفة 225 منشأة، وضبط 64684 منتجًا.
وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أسود وأبيض)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعًا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح (مطموس، ممزق، غير مقروء).
وشارك في الجولات الرقابية: (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443
09:32 AM
04 نوفمبر 2021 – 29 ربيع الأول 1443
09:54 AM
نفّذتها عدة جهات للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة.. المخالفات تنوعت
نفّذت عدة جهات حكومية، جولات رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة في عدد من مناطق المملكة؛ للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة عليها، وتم ضبط ومعاينة أكثر من 64 منتجًا.
وشملت الجولات كلًّا من: (الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية)، نتج عنها 5391 زيارة مُنَفذة، ومخالفة 225 منشأة، وضبط 64684 منتجًا.
وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أسود وأبيض)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعًا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح (مطموس، ممزق، غير مقروء).
وشارك في الجولات الرقابية: (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).
كانت هذه تفاصيل خبر "إنفوجرافيك".. جولات رقابية على منافذ بيع الإنارة تضبط 64 ألف منتج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.