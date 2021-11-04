شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة، تقدم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

نائب أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم جموع المصلين لاداء صلاة الاستسقاء في جامع الملك فهد بمحافظة الخبر.

وقد أمَّ المصلين فضيلة الشيخ عمر الدويش مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، وحضر الصلاة سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية د.خالد بن محمد البتال ومحافظ الخبر سليمان الثنيان، ومدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش، وعدد من المسئولين وجمع من المواطنين.