“الوطني للأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وضباب على محافظتي الرايس وينبع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره بشأن حالة الطقس اليوم الخميس تكوّن ضباب على محافظتي الرايس وينبع تشمل تأثيراته تدني في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 3 صباحا تستمر حتى الساعة 8 صباحا.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية على محافظتي رجال ألمع ومحايل، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
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