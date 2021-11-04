الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة من مواطنيها في الصحراء الغربية و[تتوعد بالرد]

محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ـ مصدر الصورة GETTY IMAGES

الملعب:

اتهمت الجزائر المغرب بقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف قالت إنه وقع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا و الصحراء الغربية المتنازع عليها متوعدة أن الأمر “لن يمر دون عقاب”.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الهجوم المزعوم وقع في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني “في غمرة احتفال الشعب الجزائري بالذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة التحرير”. وأضاف أنه استهدف شاحنات جزائرية تجارية أثناء تنقلها بين العاصمة الموريتانية نواكشوط و مدينة ورقلة جنوبي الجزائر، دون أن يحدد الموقع الدقيق الذي وقع فيه القصف.

لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن أكرم خريف رئيس الموقع المتخصص “مينا ديفينس” قوله إن “سائقي شاحنات جزائريين قتلوا في منطقة بير لحلو بالصحراء الغربية”.

وبينما أشار البيان إلى اتخاذ السلطات الجزائرية تدابير للتحقيق فيما جرى وكشف ملابساته، أكد وجود عناصر تشير إلى ضلوع الجيش المغربي باستخدام “سلاح متطور”.

ولم يردّ المغرب بشكل رسمي على الاتّهامات الجزائرية، وإن كانت وسائل إعلام مغربية قد نقلت عن مسؤول رفيع المستوى نفي الرباط شنّ قواتها العسكرية أيّ غارات جويّة سواء داخل الجزائر أو موريتانيا.

من جهته أصدر الجيش الموريتاني يوم أمس بياناُ نفى فيه حدوث أي هجوم داخل الأراضي الموريتانية، داعياً إلى “توخي الدقة في المعلومات، والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة”.

وكانت مواقع إخبارية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع مصورة تظهر شاحنات محترقة في منطقة صحراوية قيل إنها شاحنات جزائرية تعرضت لهجوم. لكن المقاطع لم تحتو أي تفاصيل تؤكد هوية الشاحنات أو تاريخ التصوير وموقعه.

بي بي سي